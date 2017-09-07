Водителя трамвая, сбившего двух девочек, задержали в Павлодаре
7 сентября 2017, 16:07
Водитель водворена в ИВС на трое суток.
В Павлодаре на трое суток водворена в изолятор временного содержание водитель трамвая, сбившего рано утром сестёр восьми и десяти лет, одна из которых погибла, сообщает МИА «Казинформ».
«По факту происшествия с участием трамвая и несовершеннолетних детей начато досудебное расследование по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время по делу назначен ряд необходимых судебных экспертиз», - заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря ДВД Павлодарской области Руслан Оспанов.
Сейчас водитель водворена в ИВС.
Как сообщил пресс-секретарь АО «Трамвайное управление города Павлодара» Тимофей Голев, ДТП произошло около остановки «Театр Аймауытова», вблизи пешеходного перехода. По информации Тимофея Голева, водителем трамвая была девушка, 1987 года рождения. Стаж работы - 5 лет.
Напомним, смертельное ДТП с участием трамвая произошло сегодня по улице Кутузова в Павлодаре. В результате ДТП пострадали школьницы, 2007 и 2009 годов рождения. 10-летняя девочка скончалась от полученных травм на месте происшествия. 8-летняя пострадавшая доставлена в реанимационное отделение детской областной больницы. Сейчас состояние ребёнка стабильно тяжёлое.
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Фото: pavon.kz
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