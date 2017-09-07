"Ивантеевский стрелок" сожалеет о содеянном
7 сентября 2017, 16:12
Школьник публично принес извинения потерпевшим.
Подросток, устроивший стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, сожалеет о содеянном. Об этом сообщил его адвокат Виктор Запрудский, передает РИА Новости.
"Он сожалеет о содеянном и просит публично извинения перед потерпевшими", — сказал он.
В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.
Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.
Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали агентству, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко.
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