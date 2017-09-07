Автомобиль въехал в магазин в Петропавловске
7 сентября 2017, 16:13
Машина въехала в магазин в результате столкновения с другим транспортным средством.
На пересечении улиц Мира и Интернациональная в Петропавловске автомобиль въехал в стеклянный торговый павильон, сообщает МИА «Казинформ».
Как выяснилось, машина въехала в магазин в результате столкновения с другим транспортным средством.
«По факту ДТП на пересечении улиц Мира и Интернациональная, где в результате столкновения двух автомашин «Тойота Камри» совершил наезд на торговый павильон, составлен административный протокол по статье 610 Кодекса РК об административных правонарушениях. За нарушения водителями установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и иного имущества, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП либо лишение права управления сроком на 9 месяцев. Административный материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения», - прокомментировали в пресс-службе ДВД СКО.
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