О планах КТЖ рассказал президент компании

Президент нацкомпании «Казахстан темир жолы» Канат Алпысбаев рассказал о планах по развитию железных дорог за рубежом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы работаем напрямую с 17-ю провинциями Китая, которые ведут с нами торговлю. Один из пионеров, с кем мы хотели бы работать - это компания Hewlett-Packard, а также компания Foxconn, которая привозит компоненты из Китая в Европу для производственного процесса. Мы пытаемся расширить свое присутствие, например, работаем с группой IKEA и с торговыми компаниями, которые хотели бы использовать железные дороги как альтернативу в сфере логистики», - сказал он, выступая на заседании международного форума суверенных фондов благосостояния (IFSWF) в Астане.

Канат Алпысбаев отметил, что ведётся работа по установлению коридора Китай-Турция, Китай-Кавказ. «Я думаю, наши коллеги из Азербайджана и Турции завершают соответствующие железнодорожные линии», - добавил глава КТЖ.

В Китае, по его словам, Казахстан намерен создать хаб для консолидации и дистрибуции товаров, которые прибывают из Юго-Восточной Азии через порты Китая. Также рассматривается запуск регулярной связи с Ираном.

«Работаем в Московской области по части обслуживания транзитного груза, направляющегося через Россию. В Европе есть определённый интерес для развития. У нас большое количество транзита из Китая в Европу, но в обратном направлении есть недостатки - наблюдается диспропорция. Мы хотим поработать и в этой части», - проинформировал Канат Алпысбаев.

Вместе с тем в КТЖ хотят ускорить время предоставления услуг, достигнув индикаторов - 15 тысяч километров в день за операционную смену. Потенциал внедрения высокоскоростной операционной деятельности обсуждается с «Российскими железными дорогами».

«Россия объявила о связи между Москвой и Казанью, потенциально она может идти в Казахстан вплоть до Урумчи, так как Китай уже настроил весьма высокоскоростную жд-линию, которая соединяет разные провинции внутри страны (...) Если мы внедрим такого рода быструю скорость для грузового транзита, то время сократится на 3-4 дня», - заключил К.Алпысбаев.

Анеля Касымова