Очередные «свадебные покатушки» заинтересовали полицию в Караганде
7 сентября 2017, 16:23
Сотрудники ДВД занимаются поисками нарушителей ПДД.
В Сети появилось видео со свадебным автомобилем, совершавшим опасные маневры на встречной полосе, передает ИА «NewTimes.kz».
Видеоролик был опубликован в соцсети Instagram в паблике bmwclubkaraganda. Им сразу же заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.
На видео видно, как автомобиль выписывает зигзаги по встречной полосе.
«В полиции изучают данный видеоролик. Ведутся поиски водителя, нарушившего ПДД и подвергшего опасности жизни других участников движения», — сообщил официальный представитель ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.
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