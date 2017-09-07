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Очередные «свадебные покатушки» заинтересовали полицию в Караганде

7 сентября 2017, 16:23

Сотрудники ДВД занимаются поисками нарушителей ПДД.

В Сети появилось видео со свадебным автомобилем, совершавшим опасные маневры на встречной полосе, передает ИА «NewTimes.kz».

Видеоролик был опубликован в соцсети Instagram в паблике bmwclubkaraganda. Им сразу же заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

На видео видно, как автомобиль выписывает зигзаги по встречной полосе.

«В полиции изучают данный видеоролик. Ведутся поиски водителя, нарушившего ПДД и подвергшего опасности жизни других участников движения», — сообщил официальный представитель ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.


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