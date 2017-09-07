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В Санкт-Петербурге избили мужчину и отрезали ему уши

7 сентября 2017, 16:25

В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в реанимацию.

Мужчину с отрезанными ушами нашли на Васильевском острове в Петербурге в ночь на 6 сентября. Пострадавший находился в состоянии шока и не смог ничего рассказать об обстоятельствах полученной травмы, пишет "Фонтанка".

40-летнего пострадавшего врачи скорой помощи госпитализировали от дома №14 по 17-й линии около половины четвертого утра. На голове у него были многочисленные раны, а ушные раковины отсутствовали. В тяжелом состоянии мужчину поместили в реанимацию.

По предварительной информации, на мужчину около часа ночи напали и избили трое неизвестных. Ведется розыск.

Фото: dni.ru.

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