В Санкт-Петербурге избили мужчину и отрезали ему уши

Мужчину с отрезанными ушами нашли на Васильевском острове в Петербурге в ночь на 6 сентября. Пострадавший находился в состоянии шока и не смог ничего рассказать об обстоятельствах полученной травмы, пишет " пишет " Фонтанка ".





40-летнего пострадавшего врачи скорой помощи госпитализировали от дома №14 по 17-й линии около половины четвертого утра. На голове у него были многочисленные раны, а ушные раковины отсутствовали. В тяжелом состоянии мужчину поместили в реанимацию.





По предварительной информации, на мужчину около часа ночи напали и избили трое неизвестных. Ведется розыск.



