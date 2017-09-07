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В России дама ударила ногой ребенка и прыснула баллончиком в его мать

7 сентября 2017, 16:32

В отношении агрессивной женщины с собакой возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Уголовное дело в отношении 30-летней собачницы из Новгородской области, которая ударила ногой трёхлетнего ребенка, якобы защищая своего пса, возбудили в Петербурге, передает Вести.Ru.

Возмутительное происшествие произошло 4 сентября на детской площадке на Дивенской улице, когда между собачницей и местной жительницей возник конфликт.

Петербурженка находилась на площадке со своим 3-летним сыном и сделала жительнице Новгородской области замечание. У последней быстро закончились аргументы в споре, и тогда она распылила газовый баллончик в лицо свой оппонентке, а малышу нанесла удар ногой.

После этого пострадавшие обратились к врачам, которые назначили им амбулаторное лечение.

В отношении агрессивной женщины с собакой возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения. Подозреваемой грозит или штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.

Фото: severinform.ru.

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