В России дама ударила ногой ребенка и прыснула баллончиком в его мать
7 сентября 2017, 16:32
В отношении агрессивной женщины с собакой возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Уголовное дело в отношении 30-летней собачницы из Новгородской области, которая ударила ногой трёхлетнего ребенка, якобы защищая своего пса, возбудили в Петербурге, передает Вести.Ru.
Возмутительное происшествие произошло 4 сентября на детской площадке на Дивенской улице, когда между собачницей и местной жительницей возник конфликт.
Петербурженка находилась на площадке со своим 3-летним сыном и сделала жительнице Новгородской области замечание. У последней быстро закончились аргументы в споре, и тогда она распылила газовый баллончик в лицо свой оппонентке, а малышу нанесла удар ногой.
После этого пострадавшие обратились к врачам, которые назначили им амбулаторное лечение.
В отношении агрессивной женщины с собакой возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения. Подозреваемой грозит или штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.
Фото: severinform.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876794-98a846e835b0c9a611e0e26d93ad5011
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...