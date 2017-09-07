Мать попавших под трамвай школьниц в Павлодаре одна воспитывала трёх детей

«Трагедия, которая сегодня произошла, конечно, тронула весь педагогический коллектив, родительскую общественность и учеников.Мы скорбим. Махаббат с Марал учатся у нас в школе с первого класса», - рассказала заместитель директора школы №4 Павлодара Зауреш Абылкасова.



