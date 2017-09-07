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Мать попавших под трамвай школьниц в Павлодаре одна воспитывала трёх детей

7 сентября 2017, 16:36

Люди всячески стараются поддержать семью, оказать ей помощь.

Заместитель директора павлодарской школы рассказала о попавших под трамвай сёстрах, сообщает МИА «Казинформ».

«Трагедия, которая сегодня произошла, конечно, тронула весь педагогический коллектив, родительскую общественность и учеников.Мы скорбим. Махаббат с Марал учатся у нас в школе с первого класса», - рассказала заместитель директора школы №4 Павлодара Зауреш Абылкасова.

По словам З. Абылкасовой, Махаббат, которая сегодня погибла, попав под трамвай, обучалась в четвёртом гимназическом классе и была одной из прилежных учениц: занималась только на «4», «5, увлекалась бальными танцами, любила рисовать. Марал учится во втором классе.

«Её семья всегда сотрудничала со школой. В прошлом году в этой семье папа трагически погиб. Мама воспитывает троих детей: младшему ребёнку два годика, старшая Махаббат и вторая дочь Марал, которая в данное время лежит в больнице», - Зауреш Абылкасова.

В школе сообщили, что о случившемся знают все ученики и родительская общественность. Люди всячески стараются поддержать семью, оказать ей помощь.
Напомним, смертельное ДТП с участием трамвая произошло сегодня по улице Кутузова в Павлодаре. Как сообщил пресс-секретарь АО «Трамвайное управление города Павлодара» Тимофей Голев, ДТП произошло около остановки «Театр Аймауытова», вблизи пешеходного перехода. Водитель трамвая на трое суток водворена в изолятор временного содержания.

Фото: pavon.kz

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