Мать попавших под трамвай школьниц в Павлодаре одна воспитывала трёх детей
7 сентября 2017, 16:36
Люди всячески стараются поддержать семью, оказать ей помощь.
Заместитель директора павлодарской школы рассказала о попавших под трамвай сёстрах, сообщает МИА «Казинформ».
«Трагедия, которая сегодня произошла, конечно, тронула весь педагогический коллектив, родительскую общественность и учеников.Мы скорбим. Махаббат с Марал учатся у нас в школе с первого класса», - рассказала заместитель директора школы №4 Павлодара Зауреш Абылкасова.
По словам З. Абылкасовой, Махаббат, которая сегодня погибла, попав под трамвай, обучалась в четвёртом гимназическом классе и была одной из прилежных учениц: занималась только на «4», «5, увлекалась бальными танцами, любила рисовать. Марал учится во втором классе.
«Её семья всегда сотрудничала со школой. В прошлом году в этой семье папа трагически погиб. Мама воспитывает троих детей: младшему ребёнку два годика, старшая Махаббат и вторая дочь Марал, которая в данное время лежит в больнице», - Зауреш Абылкасова.
В школе сообщили, что о случившемся знают все ученики и родительская общественность. Люди всячески стараются поддержать семью, оказать ей помощь.
Напомним, смертельное ДТП с участием трамвая произошло сегодня по улице Кутузова в Павлодаре. Как сообщил пресс-секретарь АО «Трамвайное управление города Павлодара» Тимофей Голев, ДТП произошло около остановки «Театр Аймауытова», вблизи пешеходного перехода. Водитель трамвая на трое суток водворена в изолятор временного содержания.
Фото: pavon.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876795-2dc4f8d115d221d8af842775d5798eaf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...