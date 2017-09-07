Два ломбарда на 15,5 млн тенге обворовали в Кокшетау

Акмолинские полицейские в результате кропотливой работы установили и задержали подозреваемых в совершении двух крупных краж из ломбардо в, передает в, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинской области.





Преступление было совершено в июле. В дежурную часть УВД Кокшетау обратилась 26-летняя женщина, работающая главным менеджером в одном из ломбардов города. Девушка сообщила, что неизвестные лица, разбив окно, проникли в офис и вытащили оттуда сейф, в котором находились деньги в сумме 7 260 000 тенге и золотые изделия на сумму 8 300 000 тенге. Общая сумма причиненного ущерба составила 15 560 000 тенге.





По словам девушки, ночью, когда сработала сигнализация ломбарда, на место выехали сотрудники охранной фирмы, подергав дверь офиса и не обнаружив ничего подозрительного, они уехали. Только утром сотрудница ломбарда, придя на работу, обнаружила крупную пропажу.





Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что преступники каких – либо следов и отпечатков пальцев не оставили. На записях камер видеонаблюдения едва были видны силуэты злоумышленников, все это в совокупности существенно затрудняло поиски подозреваемых. По версии стражей порядка преступление мог совершить не один человек, возможно, их было трое или двое. Полицейские начали отрабатывать прилегающую территорию, опрашивать подучетный контингент.





Спустя время оперативникам поступила информация о возможной причастности к совершению данного преступления 31- летнего жителя Кокшетау. В ходе проверки информация подтвердилась и мужчину задержали.





После проведения комплекса оперативно - розыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение еще одного подозреваемого. Сотрудниками Управления криминальной полиции был осуществлен выезд в Костанай, где он и был задержан. Задержанным оказался 22-летний уроженец СКО, который временно проживал в Астане.





В ходе следствия полицейским удалось доказать причастность двух задержанных к совершению аналогичного преступления на территории Атбасара. 3 сентября поступило заявление от 34- летней женщины, которая сообщила, что под угрозой применения насилия в отношении директора одного из местных ломбардов, подозреваемые завладели ключами от филиала и сейфа. Позже, незаконно проникнув в филиал ломбарда, они украли оттуда денежные средства в размере 3 779 421 тенге и золотые изделия на сумму 3 570 555 тенге.



