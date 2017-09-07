В Астане состоится общегородской субботник
7 сентября 2017, 16:47
Участники субботника будут обеспечены шанцевыми инструментами (лопатами, граблями), перчатками и мешками для мусора.
Общегородской субботник «Астана – таза қала» пройдет в Астане 16 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
В полезном для города мероприятии примут участие почти 90 тысяч человек, среди которых более тысячи предприятий и организаций, 49 высших и средних специальных учебных заведений, 184 дошкольных и общеобразовательных учреждения, 73 учреждения здравоохранения, 161 государственное учреждение, ведомство и национальная компания, планируется привлечь около 560 единиц техники.
Участники субботника будут обеспечены шанцевыми инструментами (лопатами, граблями), перчатками и мешками для мусора.
На территории города намечается также массовая посадка деревьев с участием городских и республиканских организаций. Около 18,5 тысячи деревьев, из которых половину посадят работники городских управлений на территории своих объектов.
Кроме того, планируется провести экологическую акцию по очистке русел рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак от мусора и бытовых отходов с привлечением студентов, волонтеров и военнослужащих воинских частей.
Фото: Today.kz
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