В Лос-Анджелесе произошел подземный взрыв
7 сентября 2017, 16:50
Он оставил большую воронку в районе Южного Централа.
В среду после обеда в одной из дорог Южного Централа образовалось отверстие внушительных размеров. В Лос-Анджелесском пожарном департаменте полагают, что повреждение вызвано взрывом в подземном хранилище, пишет USA.one.
По данным ведомства инцидент произошел в 15 27 в 6201-м квартале Саут-Бринхерст-авеню, Вест Адамс. О случившемся сразу же уведомили профильные коммунальные предприятия - SoCal Gas и Лос-Анджелесский департамент водоснабжения и электричества.
Взрыв произошел на оживленном участке улицы, однако во время него никто не пострадал.
На кадрах с места происшествия можно увидеть нагромождение осколков асфальта и дым в центре. В апреле нынешнего года аналогичный, но гораздо более масштабный инцидент произошел на Тобиас-авеню в Панорама-Сити, а в июле - на бульваре Беверли. Во время предыдущих инцидентов сотни окрестных домов оказались обесточенными, жителей близлежащих районов эвакуировали.
Фото: usa.one.
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