Пакьяо выбрал победителя в бою Головкин-Альварес

Бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Экс-чемпион мира, филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выбрал фаворита в поединке между чемпионом мира по четырем версиям казахстанцев Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Zakon.kz





«Канело» очень хороший и талантливый боксер, но я думаю, что выиграет Головкин», - написал Пакьяо.













Напомним, бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.





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