Пакьяо выбрал победителя в бою Головкин-Альварес
7 сентября 2017, 16:51
Бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Экс-чемпион мира, филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выбрал фаворита в поединке между чемпионом мира по четырем версиям казахстанцев Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Zakon.kz.
«Канело» очень хороший и талантливый боксер, но я думаю, что выиграет Головкин», - написал Пакьяо.
Напомним, бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Фото reactor.inform.kz
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