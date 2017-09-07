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В Алматы КамАЗ снес переднюю часть выскочившей перед ним легковушки

7 сентября 2017, 17:00

Пострадал один человек.

В мкр.Кокжиек произошло ДТП с участием КамАЗа и Kia Rio, передает Zakon.kz.

КамАЗ двигался по главной улице в северном направлении. Со второстепенной улицы прямо перед ним выехала Kia Rio. Водитель грузовика, пытаясь избежать столкновения, вырулил на встречную полосу, но легковушка продолжала ехать и в итоге КамАЗ подмял ее под себя. Kia после столкновения развернулась.

В результате ДТП травмы получил водитель легковушки. Его забрали в больницу для дополнительного осмотра.



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