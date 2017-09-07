В Алматы КамАЗ снес переднюю часть выскочившей перед ним легковушки
7 сентября 2017, 17:00
Пострадал один человек.
В мкр.Кокжиек произошло ДТП с участием КамАЗа и Kia Rio, передает Zakon.kz.
КамАЗ двигался по главной улице в северном направлении. Со второстепенной улицы прямо перед ним выехала Kia Rio. Водитель грузовика, пытаясь избежать столкновения, вырулил на встречную полосу, но легковушка продолжала ехать и в итоге КамАЗ подмял ее под себя. Kia после столкновения развернулась.
В результате ДТП травмы получил водитель легковушки. Его забрали в больницу для дополнительного осмотра.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876803-b573f24f4d4643f5a3b6f905c68002f1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...