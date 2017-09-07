В Алматы КамАЗ снес переднюю часть выскочившей перед ним легковушки

Пострадал один человек.

В мкр.Кокжиек произошло ДТП с участием КамАЗа и Kia Rio , передает , передает Zakon.kz





КамАЗ двигался по главной улице в северном направлении. Со второстепенной улицы прямо перед ним выехала Kia Rio. Водитель грузовика, пытаясь избежать столкновения, вырулил на встречную полосу, но легковушка продолжала ехать и в итоге КамАЗ подмял ее под себя. Kia после столкновения развернулась.





В результате ДТП травмы получил водитель легковушки. Его забрали в больницу для дополнительного осмотра.



