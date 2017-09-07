Назначен Посол Финляндии в Астане

Президент Финляндии Саули Ниинистё 24 марта назначил господина Микко Кивикоски (Mikko Kivikoski) главой представительства Финляндии в Астане с 1 сентября 2017 года. Об этом сообщает информационный портал Welcome Nordic со ссылкой на МИД Финляндии, передает Zakon.kz.

С 2014 года Микко Кивикоски занимал пост заместителя главы Генерального консульства в Санкт-Петербурге. С сентября 2016 года Микко Кивикоски исполнял там же обязанности временного поверенного в делах.

Посол прибыл в Астану 31 августа, о чём сообщил в Twitter. 4 сентября он вручил копию верительной грамоты заместителю министра иностранных дел Казахстана Роману Василенкo.

Раньше Кивикоски служил в представительстве ООН в Нью-Йорке, в представительстве ОБСЕ в Вене, в посольствах Финляндии в Риге и Москве. В Министерстве иностранных дел Кивикоски работал в Департаменте России, Восточной Европы и Центральной Азии, а также в Департаменте Америки и в Департаменте Азии. Кивикоски работает в Министерстве иностранных дел с 2001 года.

В Санкт-Петербурге Кивикоски пересадил финскую дипмиссию на велосипеды, инициировав их приобретение. На родине он имел привычку ежедневно проезжать по 10 километров. Будут ли сотрудники астанинского представительства передвигаться на служебных велосипедах, пока неизвестно.

Стоит отметить, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Финляндией. Посольство Финляндии в Астане было открыто в 2010 году, а Посольство Казахстана в Хельсинки в 2012. В Алматы с 2007 года функционирует Центр Торговли FinPro, а в Казахстане работает около 30 финских компаний. Культурные связи между странами призавана развивать некоммерческая организация Scandinavian Council.