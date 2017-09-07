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В Южной Осетии нашли "горящий" источник

7 сентября 2017, 17:07

Ловкость природы и никакого мошенничества.

В Южной Осетии нашли "горящую" воду, передает Zakon.kz.

Видеозапись природного явления была опубликована в Youtube


Ученые утверждают, что ничего необъяснимого в этом нет. Они считают, что вода на своем пути на поверхность захватывает природный газ, тем самым объясняя этот феномен.

Фото: Jeffrey Smith/ National Geographic.

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