ЮКО лидирует по числу проектов ГЧП

На сегодняшний день, на территории ЮКО реализуется 13 проектов на общую сумму 9,3 млрд. тенге.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил необходимость уделять внимание вопросу развития государственно-частного партнерства. Южно-Казахстанская область активно привлекает инвесторов. Об этом в ходе пресс-тура, организованного для журналистов по вопросам развития государственно-частного партнерства, сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЮКО Арман Сабитов.









Отметим, что в ходе пресс-тура представители СМИ посетили в регионе социально-значимые объекты, строящиеся в рамках государственно-частного партнерства. В частности, журналисты в городе Шымкент, на территории административно-делового центра ознакомились со строительством детского сада на 320 мест, городской поликлиники на 500 посещений в одну смену в микрорайоне «Кайтпас-1», а также детского сада на 100 мест в селе Акбиик Тюлькубасского района.









На сегодняшний день, на территории ЮКО реализуется 13 проектов на общую сумму 9,3 млрд. тенге. Из них 8 в сфере образования, 3 в сфере спорта и 2 проекта в здравоохранении.









«Южно-Казахстанская область активно привлекает инвесторов. Иностранных и казахстанских бизнесменов в основном интересует государственно-частное партнерство. Это именно тот механизм, который позволяет нам одновременно достигать нескольких целей: реализовывать социально-важные для населения проекты, при этом экономить бюджетные деньги и развивать экономику региона», - отметил руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЮКО Арман Сабитов.









В целом по количеству составленных договоров в республике область занимает первое место. Наряду с этим, по 8 проектам (5 образования, 3 спорта) объявлен конкурс, по 20 проектам ведется разработка соответствующих документов. Помимо этого, в целях реализации проекта «Модернизация станции скорой помощи в городе Шымкент» составлен договор с иностранным инвестором по методу прямых переговоров механизма государственно-частного партнерства. Кроме того, через механизм государственно-частного партнерства планируется осуществить строительство онкологического центра в Шымкенте, а также реализовать ряд проектов, таких как -«Безопасный город» и уличное освещение в городах Шымкент и Туркестан.







