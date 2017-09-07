Крышу дома по улице Космическая в Усть-Каменогорске строители покрыли «фольгой»
7 сентября 2017, 17:13
Очевидцы возмущаются и задаются вопросом, что будет с домом, если в городе начнется ураган.
В редакцию портала yk-news.kz очевидцы отправили видео крыши дома №8 на улице Космическая, которую строители отремонтировали материалом напоминающий больше фольгу чем металл.
При скорости ветра не больше 5 метров в секунду крышу просто сдувает.
"А что будет во время урагана? Жителям верхних этажей не позавидуешь", - возмущаются авторы данного видео.
Также читатели сообщили, что зимой снег, сходящий с крыши дома, разнес вдребезги крышу входной группы стоматологической поликлиники.
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