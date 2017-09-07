Крышу дома по улице Космическая в Усть-Каменогорске строители покрыли «фольгой»

Очевидцы возмущаются и задаются вопросом, что будет с домом, если в городе начнется ураган.

В редакцию портала yk-news.kz очевидцы отправили видео крыши дома №8 на улице Космическая, которую строители отремонтировали материалом напоминающий больше фольгу чем металл.





При скорости ветра не больше 5 метров в секунду крышу просто сдувает.





"А что будет во время урагана? Жителям верхних этажей не позавидуешь", - возмущаются авторы данного видео.





Также читатели сообщили, что зимой снег, сходящий с крыши дома, разнес вдребезги крышу входной группы стоматологической поликлиники.



