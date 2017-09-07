В Алматы загулявшиеся допоздна туристы лишь с помощью спасателей смогли вернуться домой

Спасатели предупреждают, что в горах очень легко потеряться и потерять ориентиры, особенно в темное время суток.

Вечером 5 сентября, в дежурно-диспетчерскую службу Республиканского оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС МВД РК поступило сообщение, что выше ущелья «Три медведя» у группы молодых людей возникли затруднения с самостоятельной переправой через речку. Из-за этого они не могли продолжить свой путь и вернуться домой до наступления темноты, передает передает Zakon.kz со ссылкой на РОСО.





Пять человек оперативной группы Республиканского оперативно-спасательного отряда на спецтехнике выехали на место происшествия. Пострадавших спустя некоторое время обнаружили на противоположном берегу реки Большая Алматинка. Спасатели натянули временную систему переправы – молодых людей транспортировали через реку при помощи горизонтальных веревочных перил, которых спасатели несли на себе. Группу вечерних туристов сопроводили до города.





Спасатели РОСО предупреждают, что в горах очень легко потеряться и потерять ориентиры, особенно в темное время суток. Рассчитывайте свои силы, старайтесь закончить туристический маршрут до наступления темноты. Не выбирайте сложных путей переправы, для этого вы должны обладать специальным снаряжением и физической подготовкой.



