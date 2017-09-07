Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы загулявшиеся допоздна туристы лишь с помощью спасателей смогли вернуться домой

7 сентября 2017, 17:13

Спасатели предупреждают, что в горах очень легко потеряться и потерять ориентиры, особенно в темное время суток.

Вечером 5 сентября, в дежурно-диспетчерскую службу Республиканского оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС МВД РК поступило сообщение, что выше ущелья «Три медведя» у группы молодых людей возникли затруднения с самостоятельной переправой через речку. Из-за этого они не могли продолжить свой путь и вернуться домой до наступления темноты, передает Zakon.kz со ссылкой на РОСО.

Пять человек оперативной группы Республиканского оперативно-спасательного отряда на спецтехнике выехали на место происшествия. Пострадавших спустя некоторое время обнаружили на противоположном берегу реки Большая Алматинка. Спасатели натянули временную систему переправы – молодых людей транспортировали через реку при помощи горизонтальных веревочных перил, которых спасатели несли на себе. Группу вечерних туристов сопроводили до города.

Спасатели РОСО предупреждают, что в горах очень легко потеряться и потерять ориентиры, особенно в темное время суток. Рассчитывайте свои силы, старайтесь закончить туристический маршрут до наступления темноты. Не выбирайте сложных путей переправы, для этого вы должны обладать специальным снаряжением и физической подготовкой.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...