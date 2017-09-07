В Казахстане рассматривается вопрос о снижении цен на ж/д билеты

Власти Казахстана изучают вопрос введения нулевой ставки НДС для железнодорожных перевозок, что приведет к удешевлению билетов. Об этом заявил председатель дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ Петр Кучеренко, сообщает Sputnik Казахстан.

Выступая на международном пассажирском форуме в Астане, Кучеренко рассказал, что некоторые железные дороги стран СНГ и Балтии теряют пассажиров в международном сообщении, сокращаются размеры движения международных железнодорожных пассажирских поездов. Причиной этого стали кризисы и большее внимание государства к воздушному транспорту.

Кучеренко отметил, что одним из факторов, ведущих к увеличению расходов железных дорог, является налог на добавленную стоимость.

«Данный показатель составляет до 40% общих расходов по дорогам проследования, и нерешение этого вопроса на законодательном уровне ведет к увеличению себестоимости. В то же время у наших конкурентов — авиаторов — в налоговом законодательстве предусмотрены определенные преференции: при перевозке в международном сообщении им установлен НДС в размере 0%, даже на топливо, ГСМ они освобождены от уплаты акцизов», — сказал Кучеренко.

В этой связи Совет по железнодорожному транспорту выступил с инициативой установления нулевой ставки НДС.

«Обращение установить нулевую ставку НДС по проследованию, по инфраструктуре соседних государств в мае пошло в адрес всех руководителей правительств государств СНГ. Это позволит снизить цену билета примерно на 40%. Правительство Казахстана ответило, что сейчас разрабатывается новый Налоговый кодекс, и наши просьбы от Совета будут учтены», — прокомментировал он.

При этом Кучеренко подчеркнул, что такое решение должно быть принято не только в Казахстане, но в других странах СНГ.