Альварес: Я создаю свой собственный статус, это моя эра

Соперник чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина мексиканский боксёр Сауль Альварес уверен, что станет таким же легендарным бойцом, как его кумиры детства.





«Всё в этом мире возможно, если у вас есть страсть к чему-то. Я отдал свою жизнь и кровь спорту. Жилберто Роман, Оскар Лариос, Хавьер Хауреги — всё это чемпионы, на боях которых я рос, смотрел на них и учился. Кроме того, влияние на меня оказал и легендарный Хосе Наполес. Я не могу описать ощущения от возможного сравнения с ним, для меня это большая честь. Тем не менее я не думаю, что должен сравниваться с их легендарным статусом, потому что я строю свой собственный. Это моя эра», - цитирует Альвареса издание BoxingScene.





Напомним, бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.





Фото reactor.inform.kz



