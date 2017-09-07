Учёные: Мужская послеродовая депрессия тяжелее женской
7 сентября 2017, 17:17
По мнению учёных, мужчины сильнее подвержены гормональным сбоям после рождения ребёнка.
Учёные из Университета Южной Калифорнии подтвердили догадки медиков о том, что послеродовая депрессия у мужчин протекает острее и тяжелее, чем у женщин, передает Life.
По мнению учёных, "гормональные качели" , напрямую влияющие на состояние организма и психологическую обстановку в семье, раскачивают уровень тестостерона.
В исследовании специалистов приняли участие 149 пар в возрасте от 18 до 40 лет. На протяжении 15 месяцев после рождения ребёнка мужчины проходили через процедуру анализа слюны. Данные эксперимента поразили учёных — мужчины с высоким уровнем тестостерона оказались наиболее уязвимы к гормональным и психологическим расстройствам. В 5% случаев учёные диагностировали у мужчин с высоким уровнем тестостерона клиническую депрессию.
Легче остальных послеродовую депрессию переносят мужчины с низким уровнем тестостерона. По мнению учёных, сознавая проблемность ситуации, такие мужчины концентрируются на работе, занятиях спортом, помощи партнёру в уходе за ребёнком или других видах социального взаимодействия.
Спасение от послеродовой депрессии у мужчин нашлось просто. Учёные считают, что занятия спортом или долгие прогулки на свежем воздухе могут существенно снизить восприимчивость к внешним факторам и снять часть напряжения, а здоровый сон позволит нормализовать гормональный фон.
Фото: livejournal.com.
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