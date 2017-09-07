Учёные: Мужская послеродовая депрессия тяжелее женской

Учёные из Университета Южной Калифорнии подтвердили догадки медиков о том, что послеродовая депрессия у мужчин протекает острее и тяжелее, чем у женщин, передает передает Life





По мнению учёных, "гормональные качели" , напрямую влияющие на состояние организма и психологическую обстановку в семье, раскачивают уровень тестостерона.





В исследовании специалистов приняли участие 149 пар в возрасте от 18 до 40 лет. На протяжении 15 месяцев после рождения ребёнка мужчины проходили через процедуру анализа слюны. Данные эксперимента поразили учёных — мужчины с высоким уровнем тестостерона оказались наиболее уязвимы к гормональным и психологическим расстройствам. В 5% случаев учёные диагностировали у мужчин с высоким уровнем тестостерона клиническую депрессию.





Легче остальных послеродовую депрессию переносят мужчины с низким уровнем тестостерона. По мнению учёных, сознавая проблемность ситуации, такие мужчины концентрируются на работе, занятиях спортом, помощи партнёру в уходе за ребёнком или других видах социального взаимодействия.





Спасение от послеродовой депрессии у мужчин нашлось просто. Учёные считают, что занятия спортом или долгие прогулки на свежем воздухе могут существенно снизить восприимчивость к внешним факторам и снять часть напряжения, а здоровый сон позволит нормализовать гормональный фон.



