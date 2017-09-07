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Lamborghini обновил родстер Aventador

7 сентября 2017, 17:22

Технически Lamborghini Aventador S Roadster идентичен закрытой двухдверке.

Вслед за купе Lamborghini Aventador S, дебютировавшим в конце прошлого года, итальянский производитель суперкаров построил аналогичный родстер. Его мировая премьера состоится на автосалоне во Франкфурте.

Технически Lamborghini Aventador S Roadster идентичен закрытой двухдверке. Он также получил новый обвес, увеличивающий прижимную силу на передней и задней осях на 130% и 50% соответственно, полноуправляемое шасси, новую активную подвеску и дополнительный режим работы управляющей элеткроники Ego, позволяющий индивидуально настраивать силовую установку, привод, рулевое управление и подвеску. Модернизированный 6,5-литровый атмосферник V12 выдает те же 740 л.с. и 690 Нм, но поскольку родстер получился на 50 кг тяжелее купе, до 100 км/ч он разгоняется на 0,1 секунды дольше – ровно за 3 секунды. Максимальная скорость обеих моделей одинакова – 350 км/ч.

Главное отличие родстера – жесткая съемная крыша, панели которой весят менее 6 кг. Покупателям предложат несколько вариантов наружной и внутренней отделки этой детали. Поставки начнутся в феврале 2018 года. В Европе обновленный родстер будет стоить от 313 666 евро, в Великобритании – от 251 462 фунтов стерлингов, в США – от 460 247 долларов. Купе, в среднем, на 32 тысячи евро (39 тысяч долларов) дешевле.

Текст: Александр Орехов
Фото: Lamborghini

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