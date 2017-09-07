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В полиции Алматы прокомментировали пропажу 13-летней школьницы

7 сентября 2017, 17:25

Девочка раньше самостоятельно покидала дом, но всегда предупреждала об этом маму.

В ДВД Алматы рассказал об организации розыска несовершеннолетней Филатовой Ангелины, передает Zakon.kz.

По данным полиции, 6 сентября около 17.00 часов в отдел полиции при УВД Ауэзовского района обратилась мама 13-летней девочки. Она сообщила, что дочь не вернулась с занятий домой.

«По данному факту создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли представители подразделений криминальной полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки и ее возвращению домой. Заметим, что согласно данным мамы Ангелины, ранее она самостоятельно уходила из дома, но всегда предупреждала ее об этом. В поисковых и установочных мероприятиях нам также оказывают содействие педагоги этой школы. Так или иначе, полиция нацелена на благоприятный исход событий, мы надеемся, что уже скоро девочка будет найдена и вернется к себе домой», - сообщила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

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