Неравнодушный алматинец отобрал ключи от машины у пьяного водителя

Алматинец остановил пьяного водителя, который колесил по улицам южной столицы. Неравнодушный мужчина забрал ключи, когда машина врезалась в бетонный столб, передает корреспондент передает корреспондент patrul.kz





Целую серию ДТП устроил пьяный лихач на а/м Toyota Ipsum в Турксибском районе Алматы. На одной из тупиковых улиц он задел два автомобиля и тут же покинул место происшествия. Однако на этом приключения «гонщика» не закончились, вскоре он уже в другой части района по улице Менжинского врезался в бетонный фонарный столб, когда сдавал назад. Этот беспредел все-таки был, можно сказать, вовремя остановлен.





«Около 12:40 я помыл свою машину и не успел зайти во двор, как раздался грохот. Посмотрел и увидел вот этого мужчину, который, сдавая назад, врезался в фонарный столб и попытался уехать. Проехал 100-200 метром, сдал назад, бросил свою машину и ушел в магазин. Он в сильном алкогольном опьянении. Лез в драку. Я забрал у него ключи от машины, и он пытался их отобрать обратно. Я вызвал сотрудников полиции, так как тут дети в школу ходят. Он на ногах еле стоит, падал несколько раз. Потом угрожал еще», - рассказал житель дома, возле которого и была повреждена мачта уличного освещения. Он, кстати, сразу понял, что водитель был «под мухой».





Сомнений в том, что авто вписалось в столб, не было. Рядом валялись осколки заднего фонаря и разбитого стекла.





Позже выяснилось, что все гораздо интереснее, чем просто «контакт со столбом». У полицейских была информация, что данный нарушитель до этого спровоцировал еще 2 ДТП. Катаясь по району, он на одной из улочек зацепил припаркованные у жилых домов Nissan Qashqai и Toyota Vista.





Лихач все не мог простить тому самому бдительному мужчине, что он забрал ключи от машины, вызвал полицейских и не дал скрыться с места ДТП. Слов разного характера и «калибра» в адрес второго прозвучало немало…

Полицейские оформили происшествие и отправили автомобиль на штрафстоянку, а нарушителя отвезли на медосвидетельствование. Дальнейшую его судьбу будет решать административный суд.



