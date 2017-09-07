Неравнодушный алматинец отобрал ключи от машины у пьяного водителя
7 сентября 2017, 17:37
Тот уже успел совершить несколько ДТП.
Алматинец остановил пьяного водителя, который колесил по улицам южной столицы. Неравнодушный мужчина забрал ключи, когда машина врезалась в бетонный столб, передает корреспондент patrul.kz.
Целую серию ДТП устроил пьяный лихач на а/м Toyota Ipsum в Турксибском районе Алматы. На одной из тупиковых улиц он задел два автомобиля и тут же покинул место происшествия. Однако на этом приключения «гонщика» не закончились, вскоре он уже в другой части района по улице Менжинского врезался в бетонный фонарный столб, когда сдавал назад. Этот беспредел все-таки был, можно сказать, вовремя остановлен.
«Около 12:40 я помыл свою машину и не успел зайти во двор, как раздался грохот. Посмотрел и увидел вот этого мужчину, который, сдавая назад, врезался в фонарный столб и попытался уехать. Проехал 100-200 метром, сдал назад, бросил свою машину и ушел в магазин. Он в сильном алкогольном опьянении. Лез в драку. Я забрал у него ключи от машины, и он пытался их отобрать обратно. Я вызвал сотрудников полиции, так как тут дети в школу ходят. Он на ногах еле стоит, падал несколько раз. Потом угрожал еще», - рассказал житель дома, возле которого и была повреждена мачта уличного освещения. Он, кстати, сразу понял, что водитель был «под мухой».
Сомнений в том, что авто вписалось в столб, не было. Рядом валялись осколки заднего фонаря и разбитого стекла.
Позже выяснилось, что все гораздо интереснее, чем просто «контакт со столбом». У полицейских была информация, что данный нарушитель до этого спровоцировал еще 2 ДТП. Катаясь по району, он на одной из улочек зацепил припаркованные у жилых домов Nissan Qashqai и Toyota Vista.
Лихач все не мог простить тому самому бдительному мужчине, что он забрал ключи от машины, вызвал полицейских и не дал скрыться с места ДТП. Слов разного характера и «калибра» в адрес второго прозвучало немало…
Полицейские оформили происшествие и отправили автомобиль на штрафстоянку, а нарушителя отвезли на медосвидетельствование. Дальнейшую его судьбу будет решать административный суд.
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