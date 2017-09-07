Жителям Астаны рекомендуют провести предстоящие выходные за городом

В эти выходные в Астану приедут главы почти двух десятков государств.

Полиция советует жителям Астаны провести предстоящие выходные за городом из-за прибытия иностранных президентов в столицу, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов , передает , передает Sputnik Казахстан





Он отметил, что до закрытия выставки ЭКСПО-2017 в Астане начнется саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). Закрытие выставки и начало работы саммита пройдет в воскресенье, 10 сентября.





"Ожидается прибытие 18 глав государств. Это будет действительно нагрузка на город, каждого главу государства нам придется сопровождать, они будут размещены в восьми гостиницах, двух резиденциях. Проводиться мероприятие будет во Дворце независимости", — сказал Мусаканов на пресс-конференции в четверг.





Также участники саммита посетят церемонию закрытия выставки ЭКСПО. Была проведена тренировка среди правоохранительных органов, отработан алгоритм по обеспечению безопасности.





"В данный момент все находится на контроле, и, думаю, таких пробок как вы сказали, у нас по возможности не будет. Но придется потерпеть. Их (гостей — ред.) надо сопровождать, у каждого кортеж. Поэтому мы гражданам будем рекомендовать, чтобы они не ездили на своем транспорте. Желательно выехали за территорию города, отдыхали в субботу-воскресенье", — добавил Мусаканов.



