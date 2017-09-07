В Алматы 8 сентября перекроют улицу Яссауи
7 сентября 2017, 17:42
Автолюбителям необходимо заранее спланировать свои маршруты.
В Алматы 8 сентября перекроют улицу Яссауи от улицы Малая Ташкентская до улицы Серегина, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Управления энергетики и коммунального хозяйства города.
Временное ограничение движения связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Ограничение будут действовать с 09.30 часов утра и до 00:00 часов ночи.
«В этот отрезок времени будет осуществлен переход через улицу Яссауи, строящегося водопровода и канализации и восстановлено асфальтобетонное покрытие», - говорится в сообщении управления.
Фото: ncrim.ru
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