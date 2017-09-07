Осужден грабитель, нападавший на "валютчиков" в приграничном Жаркенте

С февраля этого года в приграничном с Китаем городе Жаркент поползли слухи о грабителе, жертвами которого были люди, занимающиеся валютными операциями , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Отчасти распространяемые слухи подтвердились несколькими фактами грабежей, в которых, действительно, потерпевшими выступали так называемые валютчики. Так, в феврале у подъезда своего дома был ограблен мужчина, 1948 года рождения, у которого похитили 6000 долларов США, 3000 китайских юаней и 975 000 тенге. В начале апреля таким же образом в подъезде дома ограбили 58-летнюю женщину, ущерб составил 1 208 000 тенге.





В итоге к оперативно-розыскным мероприятиям, направленным на раскрытие преступлений, подключились сотрудники областного Управления по борьбе с организованной преступностью, которые вскоре вышли на предполагаемого грабителя.





«Показания двух потерпевших, описавших действия и внешность преступника, совпадали. Подозреваемый спортивного телосложения, высокий и физически крепкий мужчина, одетый в спортивную униформу, скрывающий лицо под медицинской маской темного цвета... Кстати, при задержании у подозреваемого были изъяты медицинская маска, именно редкого черного цвета, перчатки и свинцовый кастет» - рассказали в полиции.





В ходе расследования 22-летнему подозреваемому, ранее занимавшемуся рукопашным боем, удалось доказать лишь два факта грабежей, за совершение которых приговором Панфиловского районного суда он был осужден к 8 годам лишения свободы.





Стоит отметить, что работа оперативников УБОП не осталась незамеченной – одна из жертв грабителя поблагодарила на суде полицейских за умелые и оперативные действия, которые помогли задержать преступника и успокоить общественность Жаркента. Свое обращение потерпевшая также адресовала руководству алматинской областной полиции генерал-майору Мурату Урумханову, в котором попросила достойно поощрить своих сотрудников за грамотные действия в поимке опасного преступника.