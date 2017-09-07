Электронное административное производство внедрят в дорожно-патрульной полиции
7 сентября 2017, 17:43
Целью перехода на электронное делопроизводство является полная автоматизация административного производства с момента составления протокола и до автоматического снятия оплаченного штрафа с отменой всех наложенных ограничений.
С 2018 года в дорожно-патрульной полиции будет внедряться электронное административное производство. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Талгат Мусаканов на брифинге Службы центральных коммуникаций, сообщает МИА "Казинформ".
«Совместно с Генеральной прокураторой в рамках проводимой работы по цифровизации административного производства, на базе ДВД города Астаны и ДВД Павлодарской области реализуется пилотный проект по составлению протоколов по делам об административных правонарушениях в электронном формате посредством мобильных планшетов», - отметил Талгат Мусаканов.
По его словам, целью перехода на электронное делопроизводство является полная автоматизация административного производства с момента составления протокола и до автоматического снятия оплаченного штрафа с отменой всех наложенных ограничений.
«По завершении пилотного проекта и положительной оценке с 2018 года будет начата работа по поэтапному внедрению электронного административного производства в деятельность всех территориальных подразделений дорожно-патрульной полиции», - сказал Т.Мусаканов.
По его словам, в дальнейшем административное производство будет прозрачным, и каждый гражданин сможет знать о своих нарушениях, какой штраф уплачен или снят.
Фото: astana.gov.kz
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