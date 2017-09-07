О безопасности химической продукции

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» принят решением № 19 Совета Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2017 года и вступает в силу с 2 июня 2021 года.

Данный технический регламент разработан с целью установления на таможенной территории Евразийского экономического союза единых обязательных для применения и исполнения требований к химической продукции, обеспечения ее свободного перемещения при выпуске в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Понятие химическая продукция включает в себя весь спектр продукции, при изготовлении которой требуются химические соединения из углеводородного минерального и другого сырья путём его химической переработки (химическое вещество или смесь).

Химическая продукция выпускается в обращение на таможенную территорию Евразийского экономического союза при ее соответствии требованиям данного технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Евразийского экономического союза, действие которых на нее распространяется, и при условии, что она прошла оценку соответствия техническим регламентам Евразийского экономического союза, действие которых на нее распространяется.

Согласно требованиям данного технического регламента химическая продукция перед выпуском в обращение на таможенную территорию Евразийского экономического союза подлежит оценке соответствия. Оценка соответствия химической продукции требованиям данного технического регламента осуществляется в формах:

1) уведомительной государственной регистрации;

2) разрешительной государственной регистрации.

Маркировка химической продукции должна включать в себя следующие сведения:

1) наименование химической продукции, установленное при ее идентификации;

2) наименование, местонахождение (адрес юридического лица), включая страну, и номер телефона изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера химической продукции;

3) наименование химических веществ и смесей, классифицированных как опасные и содержащихся в составе химической продукции;

4) условия хранения и гарантийные обязательства изготовителя (срок годности, срок хранения и т. п.);

5) обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена химическая продукция (при наличии);

6) информация об опасных свойствах химической продукции, в том числе предупредительная маркировка.

Маркировка химической продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза, должна быть нанесена на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов на государственных языках государства-члена, на территории которого реализуется химическая продукция.

Маркировка должна быть четкой и легкочитаемой, устойчивой к механическому воздействию, к воздействию химических веществ, климатических факторов и должна сохраняться до момента полного использования и (или) утилизации (переработки) химической продукции.

Предупредительная маркировка наносится в виде знака опасности, символа опасности, сигнального слова и содержит описание мер по предупреждению опасности в соответствии с ГОСТ 31340-2013.

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Абенова Айжан Адилханкызы

Государственный инспектор Департамента КТРМ МИР РК г. Астане