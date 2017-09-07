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Канадец сделал видео к свадьбе из селфи, которые делал девять лет

7 сентября 2017, 17:54

Всего в ролик вошло более 2,5 тысячи снимков. Смонтированное из них видео длится две с половиной минуты.

Житель Монреаля Уго Корнелье смонтировал к собственной свадьбе видеоролик из селфи, которые он ежедневно делал на протяжении девяти лет, передает РИА Новости.

Молодой человек начал снимать себя в феврале 2008 года, когда ему было 12 лет. Последнее фото Корнелье сделал на своей свадьбе в августе нынешнего года. Это единственный кадр, на котором он улыбается.

Всего в ролик вошло более 2,5 тысячи снимков. Смонтированное из них видео длится две с половиной минуты.

За два дня видеозапись собрала на Youtube более 600 тысяч просмотров.


Фото: кадр из видео.

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