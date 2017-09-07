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В Астане пройдет первый республиканский Мажилис общественных советов

7 сентября 2017, 17:55

Там будут представлены все подготовленные дополнения в законодательство.

Состояние и перспективы взаимодействия государства и НПО обсудили в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан выдвинуто несколько инициатив, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.

Министерством ведется работа на главных диалоговых площадках государства и НПО, сказал вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Абзал Нукенов: «Через Гражданский форум и Координационный совет по взаимодействию с НПО решаются самые важные вопросы законодательного и институционального развития сектора».

Спикер обратил внимание на то, что министерство совершенствует нормативно-правовую базу в сфере гражданского общества. На основе предложений НПО разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций». Развиваются общественные советы и волонтерская деятельность.

«Общественные советы стали эффективным механизмом взаимодействия. Для совершенствования их правовой базы мы обобщили предложения всех 229 общественных советов, НПО и международных организаций. На их основе министерством подготовлен проект типового положения об Общественном совете, в котором детально прописаны процедуры работы общественных советов, в том числе - процессы формирования состава, проведения заседаний, контроля решений», - отметил вице-министр.

По словам спикера, в ноябре текущего года пройдет первый республиканский Мажилис общественных советов, где будут представлены все подготовленные дополнения в законодательство.

Фото: eamedia.org

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