Как выгодно купить машину по госпрограмме?

Как купить машину в кредит и как получить скидку. Инструкция по применению.

Программа льготного автокредитования, реализуемая через АО "Банк Развития Казахстана" ("дочка" холдинга "Байтерек"), запущена 20 апреля 2015 года и рассчитана на 20 лет в соответствии с Планом совместных действий Правительства РК и НБ РК по обеспечению финансирования отечественных авто-, вагонопроизводителей и экспортеров в 2015-2016 гг. Первичное размещение банками второго уровня средств в рамках Программы на 26 млрд тенге завершено. В настоящее время Программа реализуется револьверным методом. Выдача займов на приобретение автомобилей отечественного производства в рамках Программы будет осуществляться банками второго уровня на протяжении всего срока Программы по мере погашения основного долга по займам действующими заемщиками, передает Informburo.kz





№1. Какие госпрограммы существуют? В чём выгода?





Льготное автокредитование – это государственная кредитная программа, которая предоставляет возможность приобрести автомобиль под низкую процентную ставку с минимальным первоначальным взносом.

Льготный лизинг – кредитная программа, направленная на финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг лёгкую и тяжёлую коммерческую технику с минимальным первым взносом и под низкую процентную ставку.

Программа утилизации авто – возможность сдать в утиль старый автомобиль и получить скидку на покупку нового. Причём компенсация не зависит от возраста автомобиля: хорошую скидку можно получить, сдав в утиль автомобиль и с 30-летним пробегом.

Все эти программы действуют только при покупке транспортных средств отечественного производства.





№2. Какие автомобили можно купить по госпрограмме?





Как мы уже говорили, по программе льготного автокредитования можно приобрести только автомобили отечественного производства. На сегодняшний день в РК производится 58 моделей.

Peugeot: 301, 508, 2008, 3008, Partner (коммерческий и пассажирский);





JAC: S3, S5;

SsangYong: New Actyon, Tivoli, Nomad,

Chevrolet NIVA





С полным списком доступных моделей можно ознакомиться на сайте БРК.





№3. Пользуются ли популярностью отечественные авто в Казахстане?





Да. Рост количества отечественных автомобилей на дорогах очень заметен. Если в начале 2015 года их было всего 10% от общего рынка, то в мае 2017-го – уже 47%. Казахстанцы стали чаще обращать внимание на продукцию отечественного автопрома и доверять ему.





№4. Как работает программа льготного кредитования?





Льготные кредиты выдаются только на отечественные автомобили. Условия льготного кредитования для всех банков второго уровня одинаковые. Стоимость одного автомобиля должна быть не более 15 млн тенге, срок кредитования – не более 7 лет, номинальная ставка вознаграждения – до 4% годовых, эффективная ставка не должна превышать 7,5%, включая затраты по страхованию и оформлению автомобиля в залог. Минимальный первоначальный взнос – 10%.





№5. Выбор авто и пример расчёта льготного кредита





В выборе автомобиля остановимся на JAC S3. Почему именно он? Проходимость, вместительный багажник, задние сидения, рассчитанные на семью из более чем четырёх человек и расход топлива всего 5,9 литров на 100 километров.

Стоимость этого автомобиля начинается от 4 050 000 тенге. Чтобы взять его в кредит на 5 лет, необходимая первоначальная выплата в размере 10% равняется 405 000 тенге. В таком случае ежемесячная выплата составит 67 128 тенге. Переплата – 382 693 тенге.





№6. Пример расчёта обычного кредита





Если приобретать автомобиль иностранного производства за ту же стоимость и с таким же первоначальным взносом по программам кредитования банков (ставка вознаграждения в среднем около 14% годовых (расчёт примерный, в каждом банке свои условия), то ежемесячная выплата составит 96 000 тенге, а переплата – 2 115 000 тенге.

Если приобретать автомобиль с пробегом (от 2007 года) за те же деньги, то первоначальный взнос будет выше – 20% – 810 000 тенге, и в таком случае ежемесячный платёж составит 104 000, а переплата – 3 000 000 тенге.





№7. Как получить льготный кредит?





Менеджеры автосалона свяжут вас с представителем банка, который выдаёт льготные кредиты (в нашем случае он находится в автоцентре, продающем JAC). Банкир на месте просчитывает возможную сумму кредита, исходя из вашего первоначального взноса и удобного вам срока погашения кредита, а также все возможные варианты, и вы выберете наиболее подходящий.





Для получения кредита вам необходимо иметь год непрерывного стажа работы и пенсионные отчисления в течение шести месяцев с последнего места работы.

Выбираете автомобиль, который желаете взять в кредит.





Подаете заявку и дожидаетесь одобрения (сроки в каждом банке разные: от нескольких дней до нескольких недель).

Оформляете машину в кредит прямо в салоне.





№8. Как работает программа утилизации автомобилей по скидочным сертификатам?





Если сдать свой автомобиль по программе утилизации, то взамен вы получите сертификат на сумму от 315 тысяч до 650 тысяч тенге. Этот сертификат можно использовать на приобретение нового отечественного автомобиля. Если в вашей семье не один, а два старых автомобиля, то ваша скидка будет выше. Программа позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного средства. Срок действия сертификата с момента его регистрации – 12 месяцев.

По условиям программы, на утилизацию принимаются старые легковые автомобили, а также пассажирский и грузовой транспорт. Никаких ограничений по возрасту, модели и назначению для утилизируемых транспортных средств нет.





№9. Как получить сертификат?





Вкратце это выглядит так: на сайте ТОО "Оператор РОП" есть список необходимых документов и адреса пунктов приёма, где проводят оценку утилизируемых автомобилей.





Вам нужно:

Произвести предварительную оценку вашего транспортного средства на сайте оператора в разделе "Стоимость сертификата".

Снять ваше транспортное средство с регистрационного учёта для утилизации.





Собрать необходимый перечень документов: копию удостоверения личности, с обязательным предъявлением оригинала; акт (справка) о снятии с регистрационного учета транспортного средства для утилизации; оригинал доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РК (в случае, если вышедшее из эксплуатации транспортное средство передаётся представителем владельца).





Забронировать онлайн-очередь, чтобы не ждать, и подъехать к удобному для вас времени.





Осуществить самостоятельную доставку авто до пункта сбора "Оператора РОП" или Дилерского центра.





Получить сертификат. Его выдают сразу же после сдачи автомобиля.





Или, чтобы сэкономить время и силы, связаться с менеджером автосалона (в нашем случае, это автоцентр Allur Auto в Алматы), и он полностью проконсультирует вас по программе и поможет оформить все необходимые документы. Важно отметить, что многие автоцентры предлагают бесплатную услугу по доставке авто до пункта сбора.





№10. Почему отечественный автомобиль выгоднее иномарки?





Популярность машин казахстанского производства растёт.





Производство в Казахстане ничем не отличается от производства в стране изготовителя – более того, процессы производства в РК находятся под более строгим контролем.

Существуют программы, по которым государство предлагает наиболее выгодные условия приобретения (ежемесячный взнос и переплата гораздо ниже).





Доступная цена (отечественные автомобили на порядок дешевле ввозимых иномарок).





Бонусы и программы лояльности (сервисные центры Allur Auto работают с 8 утра, а для именинников действует 15-процентная скидка на сервисное обслуживание, в подарок – бесплатная технологическая мойка автомобиля; карта лояльности также даёт возможность получить скидку до 15% на всех СТО компании).





Всегда есть комплектующие (не нужно искать аналоги на рынках и авторазборах, оригинальные комплектующие на отечественные автомобили всегда есть в наличие).





Фото: avtozakony.ru



