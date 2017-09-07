Эксперт: Для роста несырьевого экспорта нужна господдержка

В Казахстане система институтов по развитию несырьевого экспорта включает Банк развития Казахстана» (БРК), KazakhExport, фонд развития предпринимательства «Даму». Все эти организации входят в холдинг «Байтерек».

Казахстан планирует в 1,5 раза увеличить объем несырьевого экспорта в 2022 по сравнению с 2015. Такова цель «Национальной экспортной стратегии РК на 2018–2022 годы», утвержденной правительством в середине августа, передает forbes.kz





Как пишет журнал «Эксперт-Казахстан», чтобы достичь этой цели, предусмотрено довести долю выделяемых государством средств на поддержку экспорта до 1% к ВВП с нынешних 0,23%. Для сравнения: в Канаде этот показатель составляет 5,3%, Китае - 4,4%.





При этом 50% средств, в соответствии со стратегией, будут направлены на обработанные готовые товары, 35% - обработанную промежуточную продукцию, 15% - продвижение сырьевых товаров аграрного сектора.





В Казахстане система институтов по развитию несырьевого экспорта включает Банк развития Казахстана» (БРК), KazakhExport, фонд развития предпринимательства «Даму». Все эти организации входят в холдинг «Байтерек».





В частности, такой инструмент, как предэкспортное финансирование со стороны БРК, позволяет предприятиям закрывать кассовые разрывы, образовавшиеся в результате поставки товара, за который оплата еще не поступила, что является одним из основных факторов успешного продвижения отечественного товара на новые рынки сбыта. БРК и его «дочка» «БРК-Лизинг» к настоящему времени (по состоянию на 30 июня) всего профинансировали предэкспортные операции 13 казахстанских предприятий в обрабатывающей промышленности на сумму 160 млрд тенге. За три года банком и его дочерней организацией были профинансированы операции по поставкам на экспорт такой продукции, как трансформаторы и подстанции, титановые слитки и сплавы, металлический цинк, желтый фосфор, стальные изделия, тепловозы, растительные масла и продукты его переработки. Экспортная выручка всех компаний, получивших такое финансирование, составила 234 млрд тенге. То есть, один вложенный тенге принес 46 тиын прибыли.





БРК может предоставлять также классическое экспортное финансирование, кредитуя импортера для покупки казахстанской продукции. Однако этот инструмент пока не получил развитие в БРК – только одна сделка была профинансирована банком (покупка «Азербайджанскими железными дорогами» казахстанских тепловозов). Причина неразвитости этого финансового продукта в неконкурентных условиях кредитования в сравнении с аналогичными зарубежными финансовыми организациями. По словам старшего банкира Дирекции по работе с клиентами БРК Владимира Ли, казахстанские компании все чаще обращаются в БРК с запросом финансирования зарубежных покупателей своей продукции.





- Банк, стимулируя несырьевой экспорт РК, больше концентрировался на предэкспортном финансировании местного предприятия. Это менее рискованно, поскольку заемщики являются резидентами Казахстана, мы знаем их статус и место в экономике, имеем единое правовое поле. Сейчас же есть необходимость развивать экспортное финансирование, то есть кредитование импортера на приобретение отечественной продукции, - говорит г-н Ли.





По его словам, зачастую многие страны и зарубежные национальные компании, объявляя тендер на ту или иную продукцию, одновременно запрашивают у потенциального поставщика информацию о том, какие условия финансирования он в силах предоставить.





- Это очень проблемный вопрос, поскольку, когда в тендере участвует китайская компания, наша ставка по экспортному финансированию оказывается неконкурентной. Важнейший для нас вопрос — привлечение капитала с дешевой ставкой вознаграждения, чтобы казахстанские поставщики могли конкурировать на новых рынках сбыта, - подчеркивает Владимир Ли.





Как пишет «Эксперт-Казахстан», проблему поможет решить увеличение объемов господдержки несырьевого экспорта, заложенное в Экспортной Стратегии. Если объем государственных средств, нацеленных на стимулирование экспорта, увеличится, как задумано, то БРК и его сестринская организация KazakhExport, как ключевые институты развития несырьевого экспорта страны, смогут обеспечить отечественные предприятия пакетом «удешевленной финансовой поддержки».





Еще одним препятствием в развитии готового экспорта в документе указывается чрезмерно высокий уровень энергоемкости экономики Казахстана, который сопоставим с уровнем стран Африки. Кроме того, обработанный экспорт не растет, поскольку в нашей стране низкая производительность труда. В прошлом году на один человеко-час было произведено ВВП по паритету покупательской способности на сумму $28 000, что в 2–2,5 раза меньше, чем в развитых странах. Серьезным препятствием на пути роста несырьевого экспорта также является высокий моральный износ основных фондов (средний показатель в 2016 составил 37,1%).



