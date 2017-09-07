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Казахстанские паломники возвращаются из Мекки

7 сентября 2017, 17:59

Ожидается выполнение рейсов согласно графику.

Казахстанские паломники возвращаются из Мекки. Ночью состоялся первый рейс по обратной перевозке казахстанских паломников из Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, передает Zakon.kz

«Рейс авиакомпании «FlyNas» по маршруту Джидда – Астана произвел посадку в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» города Астаны в 23:28 по местному времени. На борту находилось 414 пассажиров. Авиакомпанией «FlyNas» планируется выполнить еще 2 рейса по обратной перевозке казахстанских паломников в город Алматы из городов Медина и Джидда на воздушных судах типа А330», - говорится в сообщении Комитета на официальной странице в Facebook.

Авиакомпанией «SCAT» планируется выполнить 5 рейсов по обратной перевозке казахстанских паломников (Медина – Алматы, Медина – Шымкент, Джидда – Алматы) 7, 9, 10 сентября на воздушных судах типа Б767 и Б737.

Все необходимые разрешения авиакомпаниями получены. Ожидается выполнение рейсов согласно графику.

Фото: ria.ru

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