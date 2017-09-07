В Атырау прошел творческий вечер писателей Нурлана Оразалина и Смагула Елубаева
7 сентября 2017, 18:18
Торжественный вечер, посвященный творчеству двух известных писателей и драматургов вызвал интерес со стороны жителей области.
6 сентября в драматическом театре имени Махамбета Утемисова прошёл творческий вечер председателя союза писателей Казахстана Нурлана Оразалина и известного писателя Смагула Елубаева, сообщает региональная служба коммуникаций.
Торжественный вечер, посвященный творчеству двух известных писателей и драматургов вызвал живейший интерес со стороны жителей Атырауской области. На вечере помимо зрителей присутствовали известные деятели театра и кино, а также аким Атырауской области Нурлан Ногаев. В ходе вечера Нурлан Оразалин рассказал молодым писателям и драматургам присутствующим в зале о своей любви к литературе, а также поделился своим мнением о программной статье главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».
- Статья является новым историческим документом, который призван объединить нацию, - рассказал Нурлан Оразалин. – В статье уделяется особое внимание методам, помогающим в воспитании конкурентоспособных граждан, через призму реализации идеи «"Мәңгілік Ел"». Они помогают как можно точнее доносить общенациональные ценности казахского народа до подрастающего поколения, будущего нашей страны.
Смагул Елубаев в свою очередь поддержал Нурлана Оразалина, отметив что молодому поколению выпала честь и ответственность созидать историю нового Казахстана.
В ходе поездки в Атыраускую область Нурлан Оразалин и Смагул Елубаев также встретились с молодыми писателями и обсудил с ними новые веяния современной литературы.
Фото: РСК
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