Еще одна партия казахстанской баранины отправлена в Иран

Ранее уже было отправлено 18 тонн баранины от уральских фермеров.

Итогом совместной работы Министерства сельского хозяйства РК с иранской стороной можно считать согласование ветеринарных требований на поставку из Казахстана в Иран живых овец и охлажденной баранины , сообщает пресс-служба МСХ РК.





Кроме того, согласованы требования к экспорту замороженной баранины из Казахстана в Иран, на основании согласования проекта ветеринарного сертификата на экспорт охлажденной баранины из РК в Иран.





Открытие иранского рынка для казахстанской баранины и живых овец это широкие возможности для расширения экспортного потенциала в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и т.д.).





Как результат можно считать отправку сегодня еще одной партии охлажденной баранины из Западно-Казахстанской области (18 тн) в Иран. Стоить отметить, что ранее уже было отправлено 18 тонн баранины от уральских фермеров.



