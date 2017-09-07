Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Еще одна партия казахстанской баранины отправлена в Иран

7 сентября 2017, 18:20

Ранее уже было отправлено 18 тонн баранины от уральских фермеров.

Итогом совместной работы Министерства сельского хозяйства РК с иранской стороной можно считать согласование ветеринарных требований на поставку из Казахстана в Иран живых овец и охлажденной баранины, сообщает пресс-служба МСХ РК.

Кроме того, согласованы требования к экспорту замороженной баранины из Казахстана в Иран, на основании согласования проекта ветеринарного сертификата на экспорт охлажденной баранины из РК в Иран.

Открытие иранского рынка для казахстанской баранины и живых овец это широкие возможности для расширения экспортного потенциала в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и т.д.).

Как результат можно считать отправку сегодня еще одной партии охлажденной баранины из Западно-Казахстанской области (18 тн) в Иран. Стоить отметить, что ранее уже было отправлено 18 тонн баранины от уральских фермеров.

Фото: пресс-службы МСХ

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...