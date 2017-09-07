Еще одна партия казахстанской баранины отправлена в Иран
7 сентября 2017, 18:20
Ранее уже было отправлено 18 тонн баранины от уральских фермеров.
Итогом совместной работы Министерства сельского хозяйства РК с иранской стороной можно считать согласование ветеринарных требований на поставку из Казахстана в Иран живых овец и охлажденной баранины, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Кроме того, согласованы требования к экспорту замороженной баранины из Казахстана в Иран, на основании согласования проекта ветеринарного сертификата на экспорт охлажденной баранины из РК в Иран.
Открытие иранского рынка для казахстанской баранины и живых овец это широкие возможности для расширения экспортного потенциала в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и т.д.).
Как результат можно считать отправку сегодня еще одной партии охлажденной баранины из Западно-Казахстанской области (18 тн) в Иран. Стоить отметить, что ранее уже было отправлено 18 тонн баранины от уральских фермеров.
Фото: пресс-службы МСХ
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