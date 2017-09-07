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МВД РК гарантирует безопасность во время торжественного закрытия ЭКСПО

7 сентября 2017, 18:35

Столичным жителям рекомендовано в эти дни не пользоваться личным автотранспортом и по мере возможности выехать за город.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан отработало алгоритм обеспечения безопасности при завершении работы международной выставки ЭКСПО-2017 и подготовке первого Саммита Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz

- В Астану ожидается прибытие более 30 глав государств на Саммит ОИС и на церемонию закрытия выставки ЭКСПО-2017. Главы государств будут размещены в гостиницах и резиденциях столицы, каждого из них будет сопровождать кортеж, - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов в Службе центральных коммуникаций.

Как известно, для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности и правопорядка казахстанской столицы привлечено более 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

- Министерством внутренних дел проведен инструктаж и расстановка сотрудников, обеспечивающих безопасность и правопорядок Астаны, проведена тренировка среди всех сил правоохранительных органов, отработан алгоритм обеспечения безопасности, - проинформировал Талгат Мусаканов.

Как отмечает представитель МВД, в связи с крупными государственными мероприятиями на город будет большая нагрузка. В эти дни будут перекрыты улицы, о схемах перекрытия жителям и гостям столицы будет сообщено дополнительно.

Кроме того, столичным жителям рекомендовано в эти дни не пользоваться личным автотранспортом и по мере возможности выехать за город.

Фото: otyrar.kz

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