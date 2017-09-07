В ЮКО запущено 33 модульных пунктов приема молока

В настоящее время через сферу сельского хозяйства пунктам приема молока предоставлены инвестиционные субсидии на сумму 439 млн. тенге.

На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области активно ведется работа по созданию сельскохозяйственных кооперативов. С этой целью, по поручению акима области Ж.Туймебаева с начала года во всех районах и городах области проводятся специализированные выездные семинар-совещания по мерам государственной поддержки сельского хозяйства и преимуществах кооперативов, сообщает пресс-служба акима ЮКО.









На этот раз очередной семинар состоялся в Шымкенте. Данное мероприятие посвящено развитию молочного кластера в регионе.





В мероприятии приняли участие специалисты управлений сельского хозяйства всех районов области, представители финансовых организаций, крестьяне и члены кооперативов.





















Цель мероприятия – выявить проблемы и барьеры в создании сельскохозяйственных кооперативов, а также оказать фермерам максимальную поддержку со стороны акимата.





Аким области Жансеит Туймебаев открыв семинар, торжественно вручил председателям кооператива ключи от 10 модульных станций по приему молока. Стоит отметить, 50 процентов пунктов по приему молока, стоимость которых составляет 5 млн. тенге, субсидированы со стороны государства. Новые пункты приема молока оснащены специальными танкерами, лабораторией, холодильниками. Это в свою очередь позволит не только увеличить доходы крестьян, но и будет способствовать развитию молочного производства в регионе.





«Специализированные выездные семинары, начатые в начале года, сегодня дают свои результаты. Благодаря агитационным и разъяснительным работам, количество мелких крестьянских хозяйств, объединенных в кооперативы достигло 596. Стоит отметить, что по этому показателю наша область лидирует в республике», - сказал Ж. Туймебаев.













Также, в ходе семинара были обсуждены вопросы развития производства молока в области, где крестьяне получили полезную информацию о мерах государственной поддержки и льгот, направленных в эту сферу.













Кроме того, в регионе ежегодно увеличиваются объемы государственной поддержки. В частности, если в этом году на кредитование сферы сельского хозяйства по республике выделено 27 млрд. тенге, из них 3,2 млрд. тенге направлены в Южно-Казахстанскую область. Вместе с этим, через программу развития продуктивной занятости и дочерние учреждения АО «КазАгро» по ЮКО крестьянам и членам кооператива выдают кредиты под 6% годовых.





На сегодняшний день в более 20 кооперативах насчитывается 33 пунктов приема молока. В настоящее время через сферу сельского хозяйства пунктам приема молока предоставлены инвестиционные субсидии на сумму 439 млн. тенге. Из них 18 пунктам приема молока выплачена субсидия в размере 50,8 млн. тенге.





Фото: пресс-службы







