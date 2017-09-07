Карагандинцы посвятили ЭКСПО песню

По примерным подсчетам организаторов, в Амфитеатре ЭКСПО собралось около 10 тысяч зрителей. Резкое ухудшение походы с холодным порывистым ветром не испортило праздника – зрители оставались у сцены до последнего выступления.





Этот праздник был организован на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в рамках Дней культуры Карагандинской области. В единой команде выступили лучшие мастера искусств региона и земляки-звезды казахстанской эстрады.





В качестве гостей на концерте присутствовали государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, Председатель Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО — 2017» Ахметжан Есимов, заместители Премьер-Министра РК, министры, сенаторы и мажилисмены, общественные деятели, а также соратники Президента страны.





Более 400 карагандинских артистов приняло участие в гала-концерте. Зрители отмечали, что редко на одной сцене увидишь сразу три оркестра: симфонический, академический и джазовый. В финале два дирижера устроили соперничество. На бис публика приняла выступление единственного в стране театра музыкальной комедии. Хореографические ансамбли порадовали разнообразием жанров – от народных танцев до степа.





Звезды казахстанской эстрады, несмотря на загруженный график, приняли за честь выступить вместе с земляками на площадке ЭКСПО.В гала-концерте приняли участие любимцы народа Бекболат Тлеухан, Каракат Абильдина, Кыдырали Болманов, Ерлан Кокеев и группа «К7», группы «Улытау», Булат Кусаинов, Жамиля Баспакова, Жан Тапин, Кайрат Баекенов и группа «Формат», Роман Ким, Нуржан Керменбаев и дуэт «Арнау».





- С огромным удовольствием приняла приглашение. Я очень рада за наш карагандинский край, богатый талантами. Сегодня на этой сцене просто парад звезд, - говорит Жамиля Баспакова, заслуженный деятель двух стран – Казахстана и Узбекистана. – Для меня это, можно сказать, гастроли с родными коллективами. Я люблю бывать в своем родном Темиртау, в Караганде. Поддержать земляков для меня ответственно и почетно.





Ведущий солист «Астана Опера», заслуженный деятель РК Жан Тапин также горд сопричастностью с искусством Сарыарки.





- Карагандинская область всегда отличалась высоким творческим потенциалом. Многие выходцы из Караганды завоевали мировую славу, - отметил он. – Я счастлив, что в такой звездной команде стою на этой сцене. ЭКСПО – это неординарное событие. И надо гордиться, что нашей стране доверили проведение международной выставки, и казахстанцы успешно справились с этой миссией.