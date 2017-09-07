Стали известны самые популярные музыкальные видео лета

Первое место занимает клип Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки. Он набрал более 3 млрд просмотров и побил мировой рекорд.

Стали известны 25 самых популярных музыкальных видео лета на YouTube, говорится в пресс-релизе Google, поступившем в поступившем в Газету.Ru





«С 29 мая по 4 сентября мы проранжировали по количеству просмотров песни, выпущенные за последний год», – отмечается в сообщении.





Первое место занимает клип Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки. Он набрал более 3 млрд просмотров и побил мировой рекорд.





На второй строчке – Shape of You Эда Ширана, на третьей – Felices los 4 Хуана Луиса Лондоньо Ариа, более известного как Малума.





В топ-25 также попали клипы Джея Бальвина, группы Clean Bandit, Джейсона Деруло, Шакиры, Бруно Марса, Энрике Иглесиаса и других исполнителей.





Ранее сообщалось, что клип на песню Despacito стал самым просматриваемым видео в истории YouTube.



