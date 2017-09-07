В Астане более четырехсот беременных женщин обманывали государство, чтобы получить пособия

Женщины от имени работодателей-бизнесменов, у которых не работали, предоставляли документы в райотделы для получения пособий.

В ДГД Астаны выявили факты незаконного получения социальных пособий из госбюджета. В производстве службы экономических расследований находится громкое уголовное дело по ст.190 ч.3 п.1 УК РК по факту незаконного получения социальных пособий по беременности и родам по подложным документам , сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДГД.





Из материалов уголовного дела следует, что в период с 1 января 2011 г. по 30 июля 2013 г. более четырехсот женщин обратились в Департамент «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» (далее – ГЦВП) для получения пособий по беременности и родам.





Работниками РГКП ГЦВП были проведены проверки дел по назначению социальной выплаты по беременности и родам в городском филиале ГЦВП. По результатам проверок установлено, что женщины от имени работодателей - индивидуальных предпринимателей предоставляли документы в районные отделения для получения пособий по потере доходов в связи с беременностью и родами.





В ходе следствия были допрошены индивидуальные предприниматели, которые после ознакомления с анкетными данными рожениц, утверждали, что фактически такие женщины в качестве наемных работников у них не работали и, соответственно, документы от имени своего ИП не предоставляли.





Так, к примеру, в ходе досудебного расследования установлено, что от ИП «Утопергенова С.С.» были предоставлены документы для получения пособий 12 различными лицами. Допрошенная Утопергенова С.С. показала, что данные лица у нее в ИП не работали, а документы от ее лица были предоставлены по просьбе ее знакомой Аубакировой Р.Ж. Сама же Утепергенова С.С. за проставленные печати и подписи получила денежное вознаграждение в сумме 30 000 тенге. В ходе допроса Аубакировой Р.Ж. данный факт был подтвержден.





Роль Аубакировой Р.Ж. заключалась в поиске индивидуальных предпринимателей и консультирование беременных женщин о схеме получения пособия. За каждую роженицу она получала 80 тыс. тенге. Организатором же преступной схемы являлся Шиндаулетов Муратбек Балуанович при пособничестве Жакуповой А.М.





Также в ходе следствия были установлены ряд других лиц, способствовавших в совершении преступления Шиндаулетовым М.Б.





Так, к примеру, Садвакасова Аягоз показавшая, что фактически нигде не работала, но ее фиктивным трудоустройством в ИП «Сәбіханов Сәбіт Сабіханұлы» для получения пособия занимались ее сестра Садвакасова Асель вместе с Шиндаулетовым М.Б., последний в последующем и получил предназначенное ей пособие в виде денежных средств в сумме 1 260,0 тыс.тенге.





Садвакасова Асель показала, что в период 2012 года по просьбе Шиндаулетова М.Б. находила неработающих беременных женщин для оформления на них пособия по потере дохода в связи с беременностью и родами. Денежные средства, полученные от выплаты пособия, распределял Шиндаулетов М.Б. В ходе следствия установлено, что подозреваемый Шиндаулетов М.Б. причастен еще к 12 эпизодам.





По всем фактам незаконного получения государственных денег произведены следственно-оперативные мероприятия: произведены выемки макетов личных дел рожениц в ГЦВП, лицевых счетов в банках второго уровня г.Астаны, направлены запросы в медицинские учреждения, службы миграции и др., произведены очные ставки, почерковедческие исследования, технические экспертизы, которые подтверждают факты незаконного получения социальных пособий по подложным документам.





1 августа текущего года Сарыаркинским районным судом №2 наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого Шиндаулетова М.Б.





Шиндаулетов М.Б. признан подозреваемым по уголовному делу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2-х месяцев.





04.08.2017г. признана подозреваемой по уголовному делу также Садвакасова А.Е., в отношении которой избрана мера пресечения в виде «залога».





Всего по 13 эпизодам размер ущерба интересам государства составляет 5 181 288 тенге, который к настоящему времени полностью возмещен.





В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств о неправомерной деятельности, а также определения всего круга лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения.



