В Астане неизвестный хотел похитить ребенка из детского сада

В общедоступную группу Facebook "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" о попытке украсть ребенка на территории столичного детского сада написала неравнодушная жительница Астаны , передает Zakon.kz

Женщина предупреждает всех родителей малолетних детей о возможных случаях киднеппинга.





"Внимание, Астана! Сегодня в обеденное время чудом удалось предотвратить акт киднэппинга. Ситуация следующая: бабушка пошла забирать старшего внука из школы, по дороге решила и младшую внучку захватить из детского сада. Воспитательница ей рассказала, что недавно приходил мужчина неазитской внешности, спросил забрать Лану (имя изменено). На вопрос, кем мужчина доводится девочке, ответил, что он ее дядя, якобы мама девочки сидит в его машине на улице и ждёт. Этот странный факт, что мама не пришла сама забрать ребёнка, а отправила родственника, которого работники детского сада впервые видят, плюс то, что мужчина изъяснялся по-русски, тогда как все родные девочки общаются исключительно по-казахски, и его бегающий взгляд - насторожили воспитательницу. Бдительный работник дошкольного учреждения ушла проверить свой сотовый телефон на предмет пропущенных звонков от родителей Ланы, таковых не оказалось, поэтому, когда женщина вернулась в холл, мужчины уже там не было, как и предполагаемой машины за окном. Естественно, была оповещена заведующая учреждением, вызван наряд полиции, были просмотрены записи с видеокамер, однако, лица мужчины рассмотреть не удалось. Тем не менее, составляется фоторобот со слов описания очевидцев. Сейчас осень, пора сезонных обострений. Берегите детей! Как страшно стало жить...", - написала астанчанка.



