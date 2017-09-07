В Казахстане введут новые меры противодействия коррупции

Сегодня в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялось заседание специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы. В ходе заседания были представлены новые меры по борьбе с коррупцией в РК,

С подробным докладом о содержании проекта Плана выступил директор департамента антикоррупционной политики АДГСПК Салауат Муксимов. Он отметил, что при подготовке проекта документа учитывался опыт, накопленный за три года реализации новых антикоррупционных механизмов.

Период подготовки Плана успешно совпал с формированием рекомендаций четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Это позволило глазами международных экспертов поднять актуальные вопросы и решения, которые легли в основу новых антикоррупционных мероприятий.





Согласно проекту Плана предусмотрено внесение изменений и дополнений в антикоррупционное законодательство в части совершенствования системы мер противодействия коррупции и усиления ответственности за совершение коррупционных правонарушений, которые вытекают из рекомендаций ОЭСР и Национального доклада о противодействии коррупции.





Как отметил Салауат Муксимов, изменения включают проработку таких вопросов, как автоматизация распределения судебных дел, внедрение кодифицированных нормативных правовых актов в сфере архитектуры и градостроительства, введение отчетных встреч руководителей организаций образования с общественностью, родительскими коллективами, в том числе по финансовым затратам, выделяемых государственным бюджетом, размещение информации о госзакупках на портале открытых данных и другое.





Наличие фактов нарушения госслужащими этических норм диктуют необходимость профилактики недопущения подобных фактов.





Одно из условий искоренения бытовой коррупции - оптимизация и полная автоматизация процессов оказания государственных услуг, объединение, формирование информационных баз с их публичным доступом. В этой связи соответствующие мероприятия также заложены в новый План на 2018-2020 годы.





Особое внимание участников было нацелено на улучшение бизнес-климата страны: согласно проекту Плана предусмотрен ряд мер в этом направлении.





В случае согласования данного документа госорганами и утверждения Правительством, ожидается значительное сокращение контрольно-надзорных функций и разрешительных полномочий госорганов; передача несвойственных для госорганов функций в конкурентную среду; внедрение автоматизированной базы данных о выделениях субсидий в сфере сельского хозяйства, а также геоинформационной системы для работы с картографическими данными.





Кроме того, запланирован пересмотр действующих стандартов, норм и правил строительства автомобильных дорог, а также проработка вопросов по снижению оснований при проведении госзакупок без конкурсных процедур и другое.





Председатель республиканской специальной мониторинговой группы, а также Президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Нурлан Еримбетов отметил важность качественной подготовки Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике.





По его словам, от эффективности мероприятий, предусмотренных в Плане, будет зависеть реализация всей антикоррупционной политики страны в ближайшие три года.





Свою оценку документу озвучила исполнительный директор национального отделения международной организации Наталья Ковалева.





По её мнению, План мероприятий отражает те меры, которые необходимо принять в области противодействия коррупции. Стоит отметить, что в документе учтены рекомендации Транспаренси Интернешнл, направленные в адрес Агентства.





Вместе с тем, по словам Натальи Ковалевой, общественность ждет большей открытости работы квазигосударственного и частного секторов, особенно в части проведения госзакупок, а также уделяет особую роль предстоящему в 2020 году всеобщему декларированию доходов и расходов.





Член специальной мониторинговой группы, председатель РОО «Первый антикоррупционный медиа-центр» Толеген Байгулов предложил вариант решения проблемы нецелевого исользования служебного транспорта госслужащими. В ходе общественного мониторинга в ряде регионов Казахстана были выявлены неоднократные факты таких нарушений, в связи с чем общественники предложили размещать на служебном авто отличительные знаки.





Вторым вопросом повестки дня заседания рассмотрены результаты формирования и внедрения антикоррупционных стандартов в госорганах.





В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» (далее - Закон) их должны разрабатывать и соблюдать во всех государственных учреждениях.





Однако, как сообщил Президент общественного фонда «Народный антикоррупционный комитет» Мусагали Дуамбеков на момент проведения анализа, стандарты были утверждены лишь в 15 министерствах и 12 акиматах.





Анализ показал, что разработку антикоррупционных стандартов госорганы, в нарушение Закона, в основном осуществляли без привлечения общественности.





Отмечен формальный подход при разработке указанных документов, а также их отсутствие на официальных интернет-ресурсах государственных органов.





По итогам заседания вынесено решение рекомендовать государственным органам устранить выявленные нарушения и доработать антикоррупционные стандарты.





Помимо этого, по рекомендациям членов специальной мониторинговой группы принято решение обсудить проект Плана с участием более широкой аудитории.





Для выработки дополнительных мероприятий и более широкого вовлечения общественности в реализацию антикоррупционной политики в сентябре текущего года во всех областях страны запланировано проведение круглых столов, диалоговых площадок, заседаний дискуссионных клубов по вопросам обсуждения проекта Плана.





По итогам запланированной работы ожидается организация республиканской конференции в городе Астана с участием всех заинтересованных лиц, где будут обсуждены предложения, дополнительно поступившие с регионов.