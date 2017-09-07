В Британии все чаще атакуют членов ЛГБТ-сообщества

Устные и физические атаки происходят против сообщества во всех сферах общественной жизни.

За последние четыре года число атак на членов ЛГБТ-сообщества в Великобритании увеличилось на 80%. За последний год каждый пятый член сообщества стал объектом ненависти из-за своей нетрадиционной ориентации или гендерной принадлежности , пишет издание , пишет издание Independent со ссылкой на данные исследования, проведенного YouGov.





В нем приняли участие более 5 тыс. представителей ЛГБТ-сообщества.





Итоги исследования показали, что устные и физические атаки происходят против сообщества во всех сферах общественной жизни — от баров и ресторанов до попыток найти жилье или получить жизненно важные услуги.



