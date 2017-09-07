В Британии все чаще атакуют членов ЛГБТ-сообщества
7 сентября 2017, 20:12
Устные и физические атаки происходят против сообщества во всех сферах общественной жизни.
За последние четыре года число атак на членов ЛГБТ-сообщества в Великобритании увеличилось на 80%. За последний год каждый пятый член сообщества стал объектом ненависти из-за своей нетрадиционной ориентации или гендерной принадлежности, пишет издание Independent со ссылкой на данные исследования, проведенного YouGov.
В нем приняли участие более 5 тыс. представителей ЛГБТ-сообщества.
Итоги исследования показали, что устные и физические атаки происходят против сообщества во всех сферах общественной жизни — от баров и ресторанов до попыток найти жилье или получить жизненно важные услуги.
Фото: rosbalt.ru
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