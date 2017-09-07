Уникальный центр хранения и обработки данных открыт в Акмолинской области

Это первый в стране Центр, позволяющий хранить и обрабатывать тысячи террабайтов информации, который соответствует всем мировым стандартам.

7 сентября в с.Косшы Акмолинской области состоялось открытие Центра хранения и обработки данных, в котором принял участие аким Акмолинской области М.Мурзалин, сообщает пресс-служба акима области.





В своей поздравительной речи он отметил, что это первый в стране Центр, позволяющий хранить и обрабатывать тысячи террабайтов информации, который соответствует всем мировым стандартам. Его открытие является практической реализацией программы Президента Н. Назарбаева «Цифровой Казахстан».





Добавим, что данный проект компании «Intarget Solution» стоимостью 4,5 млрд тенге является уникальным в ИТ-индустрии Казахстана, мощность которого позволяет обеспечить хранение и обработку электронных данных крупных корпоративных клиентов Казахстана.





Фото: пресс-службы







