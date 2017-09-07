Полицейского и военнослужащего уволили за ссору на территории ЭКСПО

Уволены полицейский и военнослужащий за ссору при несении службы на ЭКСПО. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Талгат Мусаканов на брифинге Службы центральных коммуникаций, сообщает сообщает МИА "Казинформ"





"Они поссорились так. Пришли на выставку. Вместе в наряде. Один другому приказывает куда-то идти. Тот не соглашается, говоря, что "ты мне не начальник". И вот, они начали толкать друг друга. В результате, оба уволены со службы. Вообще, такие случаи были и среди волонтеров, и среди сотрудников частной охраны», - сказал Т.Мусаканов, отвечая на вопросы журналистов.





По его словам, среди 9 тысяч стражей правопорядка, привлеченных для обеспечения безопасности на ЭКСПО, есть сотрудники органов внутренних дел, Министерства обороны и курсанты военных учебных заведений. Серьезных случаев нарушения воинской дисциплины не было. С сотрудниками работают психологи, проводят аутотренинги и анкетирование.





Автор: Мейрамбек Байгарин