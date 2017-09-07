Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Полицейского и военнослужащего уволили за ссору на территории ЭКСПО

7 сентября 2017, 20:30

Больше серьезных случаев нарушения воинской дисциплины не было.

Уволены полицейский и военнослужащий за ссору при несении службы на ЭКСПО. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Талгат Мусаканов на брифинге Службы центральных коммуникаций, сообщает МИА "Казинформ".

"Они поссорились так. Пришли на выставку. Вместе в наряде. Один другому приказывает куда-то идти. Тот не соглашается, говоря, что "ты мне не начальник". И вот, они начали толкать друг друга. В результате, оба уволены со службы. Вообще, такие случаи были и среди волонтеров, и среди сотрудников частной охраны», - сказал Т.Мусаканов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, среди 9 тысяч стражей правопорядка, привлеченных для обеспечения безопасности на ЭКСПО, есть сотрудники органов внутренних дел, Министерства обороны и курсанты военных учебных заведений. Серьезных случаев нарушения воинской дисциплины не было. С сотрудниками работают психологи, проводят аутотренинги и анкетирование.

Автор: Мейрамбек Байгарин
Фото: astana.zagranitsa.com

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...