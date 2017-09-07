Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Помечать спецзнаками служебные авто чиновников предложили борцы с коррупцией

7 сентября 2017, 20:50

Это могут быть представленные отличительные наклейки.

Член специальной мониторинговой группы, председатель РОО "Первый антикоррупционный медиа-центр" Толеген Байгулов на сегодняшнем заседании специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы предложил вариант решения проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими, передает Zakon.kz

«Есть факт в Костанае, где в личных целых служебный автомобиль использовал руководитель департамента юстиции. Более того, он ездил на машине с фальшивыми номерами. Подобного рода нарушения допущены госслужащими и из ВКО, Талдыкоргана. Есть случаи, когда чиновники отвозят на госмашинах детей в школы и детские сады. Об этом свидетельствуют рейды, которые мы проводим», – сказал Толеген Байгулов.

«Мною предложен вариант решения проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими - наклеивать отличительные наклейки на служебное авто», - написал Байгулов.










MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...