Помечать спецзнаками служебные авто чиновников предложили борцы с коррупцией
7 сентября 2017, 20:50
Это могут быть представленные отличительные наклейки.
Член специальной мониторинговой группы, председатель РОО "Первый антикоррупционный медиа-центр" Толеген Байгулов на сегодняшнем заседании специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы предложил вариант решения проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими, передает Zakon.kz
«Есть факт в Костанае, где в личных целых служебный автомобиль использовал руководитель департамента юстиции. Более того, он ездил на машине с фальшивыми номерами. Подобного рода нарушения допущены госслужащими и из ВКО, Талдыкоргана. Есть случаи, когда чиновники отвозят на госмашинах детей в школы и детские сады. Об этом свидетельствуют рейды, которые мы проводим», – сказал Толеген Байгулов.
«Мною предложен вариант решения проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими - наклеивать отличительные наклейки на служебное авто», - написал Байгулов.
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