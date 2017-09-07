Помечать спецзнаками служебные авто чиновников предложили борцы с коррупцией

Член специальной мониторинговой группы, председатель РОО "Первый антикоррупционный медиа-центр" Толеген Байгулов на сегодняшнем заседании специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы предложил вариант решения проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими , передает , передает Zakon.kz





«Есть факт в Костанае, где в личных целых служебный автомобиль использовал руководитель департамента юстиции. Более того, он ездил на машине с фальшивыми номерами. Подобного рода нарушения допущены госслужащими и из ВКО, Талдыкоргана. Есть случаи, когда чиновники отвозят на госмашинах детей в школы и детские сады. Об этом свидетельствуют рейды, которые мы проводим», – сказал Толеген Байгулов.





«Мною предложен вариант решения проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими - наклеивать отличительные наклейки на служебное авто», - написал Байгулов.



























