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Курсант военного института Нацгвардии РК скончался от ножевых ранений

7 сентября 2017, 20:55

Причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими.

В Военном институте Нацгвардии РК в Петропавловске курсант погиб после стычки с другим учащимся, передает Today.kz

"7 сентября в 14.45 часов в лазарет Военного института НГ доставлен курсант третьего курса рядовой Турсын Г.А. с колото-резанным ранением. Силами медицинского персонала и прибывшими двумя бригадами скорой помощи ему была оказана всесторонняя медицинская помощь, но их усилия оказались безуспешными, и в 15:45 часов констатирована смерть рядового Турсын Г.А.", – говорится в сообщении.

"Причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими. Личность второго установлена, но в интересах следствия не разглашается. Командование Нацгвардии выражает искренние соболезнования родным и близким курсанта Турсын Г.А.", – говорится в информации.

Фото: kyzyl-online.ru

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