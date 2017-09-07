Курсант военного института Нацгвардии РК скончался от ножевых ранений

В Военном институте Нацгвардии РК в Петропавловске курсант погиб после стычки с другим учащимся , передает , передает Today.kz





"7 сентября в 14.45 часов в лазарет Военного института НГ доставлен курсант третьего курса рядовой Турсын Г.А. с колото-резанным ранением. Силами медицинского персонала и прибывшими двумя бригадами скорой помощи ему была оказана всесторонняя медицинская помощь, но их усилия оказались безуспешными, и в 15:45 часов констатирована смерть рядового Турсын Г.А.", – говорится в сообщении.





"Причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими. Личность второго установлена, но в интересах следствия не разглашается. Командование Нацгвардии выражает искренние соболезнования родным и близким курсанта Турсын Г.А.", – говорится в информации.



