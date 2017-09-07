Магнитный шторм: раскаленное облако от солнечной вспышки накроет Землю 8 сентября

Нашу планету с большой вероятностью ждет самый крупный магнитный шторм как минимум с 2010 года.

Во время солнечной вспышки X9.3, произошедшей 6 сентября 2017 года, произошел крупный выброс солнечного вещества. Поток раскаленной плазмы направлен на Землю , передает , передает Dni.ru





Скорость выброса уточняется, но, исходя и обычных для таких событий значений – не менее 1000 км в секунду – уже вечером 8 сентября Земли достигнут облака плазмы, выброшенные из атмосферы Солнца колоссальной силой взрыва.





"Характерный размер таких облаков при достижении ими орбиты Земли составляет до 100 миллионов километров и больше. Это значит, что помимо ударного воздействия на магнитное поле Земли, нашу планету ожидает погружение на 1-2 суток в раскаленное вещество, которое еще вчера было частью атмосферы Солнца", – предостерегают в российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.





Если линии магнитного поля выброса окажутся направлены противоположно линиям магнитного поля Земли, набегающие на Землю силовые линии начинают "сжигать" противоположно направленные линии поля планеты, после чего солнечная плазма устремляется в образовавшийся разрыв магнитного щита и заполняет собой магнитосферу Земли. Именно в таких случаях вторгнувшиеся в магнитосферу частицы вызывают полярные сияния не только в области полярных шапок, а по всей планете, в том числе порой и до экватора.





Мировыми обсерваториями сформирован предварительный прогноз космической погоды на ближайшие три дня, который даже без учета направления магнитного поля предсказывает в предстоящие 72 часа не менее 24 часов магнитных бурь силой 1-2 по 5-балльной шкале. В случае, если направление поля выброса все же окажется неблагоприятно для Земли, нашу планету с большой вероятностью ждет самый крупный магнитный шторм как минимум с 2010 года. Приход солнечного вещества к Земле предварительно прогнозируется на вечер 8 сентября.



