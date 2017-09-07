Байбек презентовал алматинцам сухие фонтаны на реконструированной площади «Астана»

Полная готовность объектов на площади с новой брусчаткой, малыми архитектурными формами и др. запланирована ко Дню города.

В Алматы состоялось открытие реконструированной с приоритетом для пешеходов площади «Астана». В церемонии открытия, ознаменовавшейся запуском двух сухих фонтанов, имеющих оригинальную подсветку в ночное время, принял участие аким мегаполиса Бауыржан Байбек, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





В рамках проекта реконструкции площади «Астана», завершенной раньше запланированного срока, было сокращено количество полос проезжей части, а пешеходы с транспортными потоками разделены боллардами.













На высвободившемся пространстве проложены велосипедные дорожки, выложена гранитная брусчатка, произведено озеленение дерном и лавандовыми клумбами. Обновлена лестничная эспланада, где обустроен открытый амфитеатр, перед ним установлены два сухих фонтана с подсветкой в ночное время.









Установлены фонари освещения, выполненные в классическом стиле, а также урны, лавки и авторские малые архитектурные формы. Облагорожен и выложен брусчаткой тротуар с южной стороны площади. Уже в октябре на площади будут высажены липовые и кленовые аллеи.









В ходе церемонии открытия реконструированной площади «Астана» для жителей и гостей города были организованы яркие театральные и танцевальные перфомансы, организованы фотозоны и ретроинсталляции и др.









Стоит отметить, что продолжаются работы по реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Кабанбай батыра, Панфилова, Жибек жолы и Гоголя. Ведется выравнивание пороговых линий, приведение к единому стилю входных групп, продолжается обновление фасадов зданий. Проложена автоматическая система полива зеленых насаждений, новые арычные лотки, на определенных участках завершается укладка брусчатки, смонтировано оборудование сухих фонтанов, устанавливаются пешеходные светофоры, фонари, малые архитектурные формы.

Полная готовность всех объектов с новой брусчаткой, малыми архитектурными формами, подсветкой, озеленением, сухими фонтанами, зонами отдыха, детскими площадками, велосипедными дорожками запланирована ко Дню города.





Следует отметить, что посадка деревьев будет производиться в осенний посадочный период для обеспечения их максимальной приживаемости. Это будут не саженцы, а уже взрослые деревья: берёзы, дубы, липы и осины. Всего будет произведено озеленение более 330 тыс. м2.



























